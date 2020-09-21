Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государства.
Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государства.
Дата: 2020/09/21 17:26
Раздел: Бывший СССР
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