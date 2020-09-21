Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к силовикам республики и призвала их быть вместе с протестующим народом. Ее слова опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

Тихановская выразила уверенность, что в стране вскоре «уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов».

Она пообещала, что в случае победы оппозиции все уволенные с госслужбы по политическим мотивам будут на ней восстановлены. Также она призвала их уходить со службы. «Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером», — написала Тихановская.

Minval.az