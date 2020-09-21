Украина предложила вернуться к обсуждению вопроса о вводе миротворцев ООН в Донбасс, передает ТАСС.

«Вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран «нормандской четверки»», — сказал вице-премьер Алексей Резников в эфире телеканала «Прямой».

По словам чиновника, вопрос не снимался с повестки дня, а был временно отложен. Дипломаты обсуждали его на уровне Совета Безопасности ООН. «Была дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией, — рассказал Резников. — Был спор двух позиций, и где-то посередине теоретически могли сойтись».

Вице-премьер полагает, что вопрос о миротворцах актуален, поскольку специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда справляется с объемом задач. «Им не хватает мощности, какую могли бы иметь представители миротворческой миссии ООН», — подчеркнул Резников.

Украина предлагала разместить миротворцев ООН на всей территории конфликта до границы с Россией. Москва выступала за размещение миссии на линии разграничения между силами самопровозглашенных республик Донбасса и Киева.

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