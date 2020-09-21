Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ни в одной стране мира не увидел примера справедливой приватизации, потому в своей не допустит этого процесса «в угоду «шарлатанам из-за границы».

По словам Лукашенко, он «трепетно относится» к государственным предприятиям. Он также подчеркнул, что понимает необходимость существования частной собственности, однако не хочет «окунуть нашу страну и 10 миллионов населения» в этот «омут», а потом переживать о негативных последствиях.

«Это уже без меня», — цитирует главу государства «Белта».

Minval.az