Британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы проверить обороноспособность страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times.

За последние четыре недели у границ России было замечено 28 самолетов. Самолеты пролетали в районе Черного моря и у побережья Кольского моря.

Источник газеты в министерстве обороны Великобритании сообщил, что патрулирование границ «сводит российских военных с ума». По словам источника, российские военные вынуждены поднимать свои истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.

Подобная тактика применялась во времена холодной войны, тогда она называлась «миссия с хорьками», так как результат подобен тому, как если забросить хорька в кроличью нору и наблюдать за происходящим, передает газета слова собеседника. Другой источник в британской разведке также отметил, что подобная тактика позволяет изучить потенциального «противника».

В полетах были задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

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