Помощник президента Беларуси по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор заявил, что его не пугают протестные акции, которые проходят в стране второй месяц. Сегодня он принял участие в мотопробеге, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом, — сказал Виктор Лукашенко (цитата по «Спутнику»).

Более 30 байкеров мотоклуба Harley Owners Group (H.O.G.) из разных городов Беларуси и России на днях побывали в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память павших защитников Отечества.

Minval.az