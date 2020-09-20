Мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила, что простила артиста, забравшего жизнь её сына. Об этом Мария Захарова рассказала изданию «Собеседник», журналисты которого приехали в село Кузьминское.

— Естественно. Даже говорить нечего! — ответила пенсионерка на вопрос, смогла бы она простить Ефремова.

Мария рассказала, что родственники, которые были признаны потерпевшими в деле, не советовались с ней по поводу компенсации или какого-либо другого искупления вины со стороны Ефремова. Сама она потерпевшей признана не была. Кроме того, женщина не знала о приговоре Ефремову и удивилась, когда ей сказали, что у актёра шестеро детей, трое из которых — несовершеннолетние. В конце интервью Мария призналась, что бы сказала Ефремову, встретившись с ним лицом к лицу.

— Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось, — ответила женщина.

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