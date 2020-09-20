Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Facebook опубликовал пост с призывом к своим соратникам.

«Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы вопреки традиционным заговорам получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры – это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это, бесспорно, преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии», – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а также о возможности «перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость, обман».

«Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти. И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак. Да, я прекрасно понимаю, что «не все, не сразу и не быстро». И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед», – отметил президент.

Он сказал, что всегда старается «максимально широко открывать двери» для прогрессивных изменений и давать шанс. А также брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное.

«Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7″ и постоянно доказывать людям свою полезность», – добавил Зеленский.



Minval.az