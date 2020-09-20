Домашние дела — большой пласт нашей жизни. С некоторыми из них можно долго не сталкиваться, например делегировать нанятому специалисту или поручить партнёру при разделении обязанностей. Но иногда всё-таки приходится засучить рукава и делать их самому — особенно это становится понятно при самоизоляции или в случаях, когда позвать на помощь некого, отмечает «Лайфхакер».

1. Готовить еду

Никто не ждёт от вас ужинов, достойных мишленовской звезды, особенно когда доставка готовой еды работает так хорошо. Тем не менее иметь в арсенале несколько простейших блюд из самых обычных продуктов стоит. Пусть это будут хотя бы яичница, котлеты с пюре и макароны с сыром.

Возможно, кому‑то кажется, что это любой дурак приготовит. Но вот вам откровение: некоторые не в состоянии погреть себе даже готовую еду. Будут сидеть голодными и ждать, пока придёт кто‑то с руками из плеч и сунет тарелку в микроволновку.

2. Планировать и делать покупки

Нет ничего трудного в том, чтобы сходить в магазин и накидать в корзину с полок что попало. Но и пользы маловато. Иначе в вашем холодильнике могут встретиться несовместимые в одном блюде продукты. И получится, что места в нём нет, а есть всё равно нечего.

Чтобы делать покупки эффективно, нужно, во‑первых, знать, чего дома нет. А во‑вторых — что вам в ближайшее время потребуется. Помогает в этом составление меню или хотя бы смутные представления о том, что вы планируете есть на неделе. Если ничего не успели, вот лайфхак: перед выходом из дома сфотографируйте открытый холодильник и шкаф с бакалеей. Так вы будете хотя бы примерно понимать, что у вас в избытке.

3. Стирать и гладить вещи

К счастью, больше не нужно сначала с вёдрами бегать к проруби, а потом руками стирать бельё в корыте. Но вот что было бы неплохо:

Изучить инструкцию к стиральной машине и понять, что так много кнопок у неё не случайно.

Научиться сортировать бельё по цветам и свойствам, чтобы не выкидывать белые футболки после общего купания с красными трусами.

Выработать привычку хотя бы иногда смотреть на ярлыки вещей и сравнивать их с таблицей символов. Некоторую одежду нельзя стирать в горячей воде, другую — стирать вовсе, только химчистка.

Казалось бы, всё очень просто, никакой ядерной физики. Но многие этого не осваивают, хотя здесь знание сбережёт вам кучу нервов и денег. То же самое с глажкой. Не обязательно доводить до хруста трусы и пододеяльники. Но если уж взялись за утюг, лучше сделать всё по правилам, чтобы не потратить усилия впустую.

4. Реанимировать одежду

Перешивать и подшивать одежду среднестатистическому человеку всё же лучше в ателье. Просто специалист, который в день имеет дело с десятками брюк, явно справится с задачей лучше, чем дилетант, что делает это раз в полгода. А неровная строчка может существенно испортить впечатление от вещи.

Но пришить пуговицу или восстановить расходящийся шов стоит уметь каждому. Это несложно, надо просто попробовать.

5. Качественно убираться

Вряд ли всем стоит знать, как смешать полироль для каждого вида мебельного покрытия, чтобы оно блестело, словно на обложке интерьерных журналов. Речь, скорее, об осознанном подходе к уборке.

Например, с возрастом стоит понять, что протирать пыль нужно не только на видных местах — чтобы мама не придиралась. Пройтись влажной тряпкой необходимо и по верху шкафов, и по батареям, и по выемкам на дверях. Дело не в эстетике, а в здоровье. Пыль может провоцировать аллергию, затруднять дыхание, приводить к болезням, особенно если рядом находится какое‑то промышленное предприятие.

Примерно так же обстоят дела и с полами. Не каждый считает плинтус частью пола, который тоже надо мыть. А делать это необходимо, потому что пыль охотно собирается в выемках. Не менее важно с точки зрения здоровья периодически протирать дверные ручки и выключатели — всё, чего вы касаетесь руками, причём не всегда мытыми.

Если резюмировать, полиция чистоты не арестует вас за то, что вы редко или плохо убираетесь. Никто не предлагает пасть смертью храбрых в борьбе с бардаком. Но если уж затеяли уборку, то делайте это хорошо: от результата зависит здоровье.

6. Выносить мусор

В предыдущий пункт можно было бы смело добавить и этот навык. Но он достоин особого внимания, потому что некоторые включают его в список своих домашних обязанностей и изо всех сил гордятся, как много делают.

Так вот, вынести мусор — это не взять в дверях заботливо подготовленный пакет и дотащить его до контейнера. Процесс немного сложнее. Во‑первых, нужно следить, чтобы ведро не переполнялось, и опустошать его вовремя — без напоминаний со стороны. Во‑вторых, собственно выносить мусор (снова без напоминаний!). В‑третьих, мыть ведро при необходимости, а потом вставлять в него новый пакет. Если значительную часть из этого делает кто‑то другой, не стоит присваивать себе лавры выносильщика мусора.

7. Делать мелкий ремонт

Пожалуй, в этом пункте сложнее всего очертить набор задач, которые каждый взрослый человек должен решать самостоятельно. В конце концов, если вы можете себе позволить вызывать электрика, чтобы вкрутить лампочку, то кто осудит, что вы сами этого сделать не в состоянии.

Но в целом уметь заменить лампочку или лейку душа было бы неплохо. Хотя бы потому, что это простые дела, которые можно выполнить за пару минут. Равно как и подклеить кусок обоев или собрать вешалку из IKEA. В общем, здесь имеется в виду всё, на что уходит не много времени и для чего не требуются специфические инструменты.

8. Планировать бюджет

Определённо, это домашнее дело: если неумело обращаться с финансами, можно остаться без дома как такового.

В классическом понимании ведение бюджета — это составление достаточно подробного финансового плана на месяц, а лучше — на 12. Такой скрупулёзный подход позволяет запланировать траты так, чтобы год прошёл без финансовых падений, а взлёты вы могли использовать эффективно. Причём чем ниже заработок, тем нужнее бюджет.

Если вы без всякого планирования тратите меньше, чем зарабатываете, то это умение тоже пригодится. Так вы сможете управлять финансами эффективнее, оптимизировать траты и получить больше денег, чтобы инвестировать или другим способом улучшать своё материальное положение. В общем, полезный навык, как ни крути.

9. Оказывать первую помощь

Вообще, это умение и за пределами дома понадобится. Но вероятность того, что случайный прохожий при вас обожжётся кипящим маслом, наступит голой пяткой на осколок разбитого стакана или опрокинет на себя шкаф, не так велика. А вот ваш домочадец и вы сами столкнуться с этими неприятностями можете. Потому важно оказать первую помощь, чтобы продержаться до прибытия скорой. Впрочем, если повреждения не очень серьёзные, врач, может, и не понадобится.

10. Платить за квартиру

Счета, налоги и другие бумажные дела — часть взрослой жизни. Так что неплохо представлять себе, где и за что вам нужно платить.

Также необходимо ежемесячно отмечать показания счетчиков. Это нужно, чтобы платить только за потреблённые ресурсы, а не по нормативам.

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