Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, скончался в воскресенье от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — приводит РИА Новости заявление представителя оперштаба при кабмине страны.

Барноев был назначен на пост вице-премьера, курирующего аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане, в феврале этого года. Ранее он возглавлял Бухарскую область республики.

Министерство здравоохранения Узбекистана в конце июля впервые сообщило о госпитализации Барноева, у которого был обнаружен COVID-19. Позднее стало известно, что вице-премьер проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента, а затем в Германии.

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