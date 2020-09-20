Проживающего в США химика Вила Мирзаянова, который принес извинения Алексею Навальному, отказались считать создателем нервно-паралитического вещества «Новичок», поскольку на самом деле он не входил в группу разработчиков.

Об этом заявил РИА Новости один из создателей вещества Леонид Ринк.

По словам Ринка, Мирзаянов не имел никакого отношения к созданию «Новичка». «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе работал, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает», — пояснил эксперт.

В связи с этим, считает он, Мирзаянов не может знать наверняка, какие симптомы характерны для отравления «Новичком». Более того, отметил Ринк, если бы Навального действительно отравили этим веществом, его бы уже не было в живых. «Я 100 раз говорил, его симптомы никак не связаны с «Новичком». Он бы не выжил, если бы это был «Новичок»», — подчеркнул специалист.

Ранее Мирзаянов в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Навальным за то, что участвовал в создании «Новичка».

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