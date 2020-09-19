Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановскаяпризвала освободить всех задержанных во время акции протеста в Минске, пригрозив силовикам раскрытием данных.

Это заявление опубликовано в Telegram-канале ее пресс-службы.

Minval.az