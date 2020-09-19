Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановскаяпризвала освободить всех задержанных во время акции протеста в Минске, пригрозив силовикам раскрытием данных.
Это заявление опубликовано в Telegram-канале ее пресс-службы.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановскаяпризвала освободить всех задержанных во время акции протеста в Минске, пригрозив силовикам раскрытием данных.
Это заявление опубликовано в Telegram-канале ее пресс-службы.
Дата: 2020/09/20 0:17
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
56
Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали на YouTube видео, в котором, как утверждается,
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об информационной кампании против властей республики.
Оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, освещающий события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников белорусского МВД, причастных к задержаниям протестующих.
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного
Российская Федерация впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, сообщил он
Традиционный женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.
Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году составят 3,11 триллиона рублей, что меньше, чем расходы на
Ракетный комплекс с управляемым гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта
Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси.