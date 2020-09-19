Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об информационной кампании против властей республики. В публикации «ВКонтакте» он рассказал о встрече с министром информации и печати региона Ахмедом Дудаевым и пообещал «бить» оппонентов с Запада правдивой информацией.

«Западные институты предпринимают малоэффективные, но настойчивые попытки вызвать общественное недовольство и разобщить власть с народом», — отметил руководитель Чечни. По его мнению, в «эту игру» пытаются втянуть и Беларусь.

Глава республики похвалил министра за эффективную информационную политику внутри региона. «В этой информационной борьбе наше основное оружие — это правда. И мы будем бить ею наших оппонентов жестоко и беспощадно!» — добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что подобные попытки не являются новыми и что «такую же карту уже разыграли» в Сирии, Ливии, Украине, используя «кучку предателей, продавшихся Европе». Он утверждает, что в республике пресекаются провокации в информационном пространстве.

Minval.az