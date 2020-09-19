Традиционный женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки Нины Багинской. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

Момент задержания Багинской попал на видео, которое опубликовал канал. На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа ведут женщину, а затем заталкивают женщину в автозак. При этом активистка спрашивает, где ее стяг.

После этого к автозаку ведут других задержанных женщин.

Как уже ранее сообщал Minval.az, женский марш начался днем 19 сентября у Комаровского рынка в Минске.

Организаторы шествия призвали участников приходить в яркой одежде и с яркими плакатами. Также уточняется, что белорусские силовики задержали уже более 100 человек.

Minval.az