Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси. Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе.

«Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий», — цитирует агентство dpa европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным. В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Minval.az