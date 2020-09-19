Генпрокуратура России направила запросы в Европу с просьбой провести на их территории токсикологические исследования анализов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Соответствующая информация содержится на сайте ведомства.

В новых ходатайствах запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов. Российская сторона передала запросы в компетентные органы обеих стран. Правовая помощь запрошена на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«Направленные ранее в Германию запросы о правовой помощи до настоящего времени не исполнены», — добавили в Генпрокуратуре.

Minval.az