Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Express.

По словам сотрудника авиагавани, путешественникам следует уделить особое внимание процессу сбора в поездку и подумать несколько раз, прежде чем укладывать в сумку тот или иной предмет.

«Не пакуй все, что у тебя есть. А если ты с кем-то споришь по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляй ее», — заметил автор треда. Таким образом, отметил он, пассажир сможет сэкономить место в чемодане и существенно снизить его окончательный вес.

Вдобавок участник обсуждения из соображений безопасности посоветовал туристам не сдавать в багажное отделение предметы, без которых они впоследствии, в случае, к примеру, потери сумки, не смогут обойтись. «Не складывайте туда то, без чего не сможете прожить хотя бы неделю, например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон», — разъяснил он.

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