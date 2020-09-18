В пятницу стало известно, что бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на один год. Известный российский блогер Гражданин кадет записал видеообращение на Youtube, в котором призвал российскую общественность поддержать Эльмана Пашаева

В обращении блогер призывает к поддержке по той причине, что «человек только кажется сильным, а в душе может просто поломаться».

«Ему сейчас не легко. Юристы сейчас пишут о том, что Пашаев использовал самые невинные, самые простые и самые прозрачные инструменты, используемые адвокатами. Назвать их честными, вероятно, нельзя, но все в один голос говорят, что честность у адвоката — это лишнее. Но он наоборот постарался применить максимально честную и прозрачную систему защиты. Он сделал все, что смог. Благодаря Пашаеву и люди действовали в рамках закона», — говорит блогер.

«До сих пор люди пишут Пашаеву письма благодарности. Те же, кто порочит его, должны перестать это делать. Эльман Пашаев не заслужил участи все время отмываться от плевков. Напишите Эльману в Инстаграме, пусть он зайдет и прочитает все приветственные и добрые слова о нем. Поддержите Пашаева, вы же люди!», — призывает блогер.

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