Дом правительства России находится в аварийном состоянии и требует основательного ремонта. Особенно это касается инженерных систем, которые эксплуатируются с момента постройки здания на Краснопресненской набережной в 1978 году, а сейчас не только имеют значительный процент износа, но устарели морально и технически, подчеркнули в пресс-службе Белого дома.

В первую очередь необходимо восстанавливать гидроизоляционный слой и аварийную кровлю, устранять протечки в подвальной части строения.

Реконструкция Дома правительства была утверждена постановлением еще в 2017 году. Общую стоимость проектирования и работ оценили в 5,27 миллиарда рублей. Они предусматривают реконструкцию стилобатной части здания, подземных гаражей, тепловых пунктов, кровли, главной лестницы, подпорных стен, фасадов с заменой светопрозрачных конструкций и облицовки, ряда залов, инженерных систем и сетей.

В этом году финансирование работ было уменьшено решением премьер-министра Михаила Мишустина. Средства потребовались в резервный фонд правительства, чтобы обеспечить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Minval.az