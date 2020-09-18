Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян подала в отставку с должности председателя попечительского совета благотворительного фонда «Город улыбок».

Как сообщает Арменпресс, Акопян написала об этом на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, этим объявлением я прекращаю полномочия председателя попечительского совета благотворительного фонда “Город улыбок”», — написала Акопян и выразил уверенность, что дети находятся в надежных руках.

Благотворительный фонд «Город улыбок» помогает детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови.

Minval.az