Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал новость о том, что младший сын белорусского президента Николай Лукашенко будет учиться в Москве под вымышленной фамилией.

«В связи с этим говорю школьникам: если к вам в класс зайдет человек с автоматом Калашникова и скажет, что его зовут Джастин Тимберлейк, знайте, это сын президента Беларуси», — пошутил ведущий.

Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.

В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко с автоматом вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал «разобраться с протестующими». Его сопровождал вооруженный сын.

Minval.az