Роспотребнадзор полагает, что коронавирус сумел приспособиться к человеческой популяции, а потому может стать сезонной инфекцией.

«В мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств», — сообщили в пресс-службе.

По мнению специалистов ведомства этот процесс указывает на то, что адаптация вируса к человеку будет продолжаться. Это может привести к интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано свыше 30 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли.

Minval.az