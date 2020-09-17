Оппозиционная фракция «Национальное движение» зарегистрировала в парламенте Грузии законопроект, который предполагает присвоение Кутаиси особого статуса — парламентской столицы.

Председатель фракции Роман Гоциридзе и лидер партии Григол Вашадзе заявили, что документ станет «локомотивом экономического и политического развития Западной Грузии».

Также законопроект будет заметной частью предвыборной программы «Национального движения» и ее мажоритарного кандидата Григола Вашадзе в Кутаиси.

Документ «подразумевает предоставление Кутаиси парламентского и административного статуса», а также «перенос государственных зданий, предоставление ему большей экономической свободы», отметил Гоциридзе. «Кутаиси станет флагманом экономического развития», — приводит его слова Sputnik Грузия.

В свою очередь, Вашадзе пообещал, что «Национальное движение» добьется цели и вернет Кутаиси статус парламентской столицы. «В этом законопроекте есть то, что заказали жители», — сообщил он. Это — удвоение бюджета города, избрание жителями начальника полиции, открытие представительств министерств в Кутаиси, перечислил политик. Это все то, чего «этот город заслуживает своей историей и культурой», заключил Вашадзе.

Парламент Грузии уже переносили в Кутаиси, это было в 2012 году. В феврале 2019 года его вернули в Тбилиси. Построенное для парламента здание в Кутаиси продать правительству пока не удается.

Minval.az