Россия выдаст Беларуси межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), уточнил министр.

Для межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс, которые включат Беларусь в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять. По словам Силуанова, поправки уже подготовили.

Кредит, как сказал министр, это «в целом антикризисная поддержка», в том числе «на борьбу с COVID-19». Сроки погашения кредита определят позднее.

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