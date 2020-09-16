Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика запросила у России новые виды вооружений. Видеозапись его встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

О каких типах вооружений идет речь, Лукашенко не уточнил. По его словам, решение об их поставках примут российские специалисты после анализа сильных и слабых сторон белорусской армии.

«Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — подчеркнул он.

Minval.az