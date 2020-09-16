Американский художник Дэвид Датуна захотел выкупить тело Владимира Ленина и перевезти его на новое место в США. Датуна хочет построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для вождя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу художника.

«Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — сказано в сообщении.

Художник готов заплатить за тело Ленина первоначальную сумму в один миллион долларов, но при необходимости готов собрать более одного миллиарда долларов.

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