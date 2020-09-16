Немецкая клиника «Шарите» вернула российскому бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который тот отправил на лечение Алексея Навального, сообщает связанная с Пригожиным компания «Конкорд» во «ВКонтакте».

Пригожин перечислил деньги 7 сентября, клиника их вернула 16 сентября. Среди возможных причин возврата в сообщении называют то, что бизнесмен находится под санкциями. Кроме того, клиника, в случае получения денег, должна была отчитаться перед Пригожиным о расходах, но немецкие медики этого делать не захотели.

«Подробности отравления и лечения Навального «Шарите» не хочет раскрывать перед Евгением Викторовичем», ­— говорится в ответе на запрос.

Minval.az