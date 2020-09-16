Мировые знаменитости 16 сентября отказались от использования социальных сетей Facebook и Instagram. Бойкот в рамках кампании #StopHateForProfit проходит из-за того, что в соцсетях появляются публикации «с ненавистью, насилием и расизмом».

К бойкоту присоединились Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер, Кетти Перри, Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон, Сара Сильверман, Дженнифер Лоуренс, Саша Барон Коэн, Марк Руффало и другие.

«Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага — не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду, 16 сентября», — заявил Ди Каприо, у которого в Instagram 46,4 миллиона подписчиков.

Отметим, что кампания #StopHateForProfit (Хватит получать прибыль от распространения ненависти) началась в июне, когда организации по защите гражданских прав обратились к фирмам и брендам с просьбой приостановить размещение рекламы в «указанных соцсетях из-за нежелания этих сетей бороться с распространением расистских высказываний и дезинформации.

Тогда к бойкоту присоединились Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и многие другие. Специалисты утверждают что в результате бойкота акции Facebook значительно потеряли в стоимости, и, по сообщениям американских СМИ, состояние Цукерберга уменьшилось на 7,2 миллиарда долларов.

Minval.az