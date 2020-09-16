Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде.

По его словам, инициированная им проверка выявила, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами. При этом он пояснил, что нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа.

«Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае — он нелюдь без религии и национальности», — отметил Кадыров на своем Telegram-канале.

Он добавил, что считает происходящее на видео «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности», а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, смеясь, мыли ботинки в православном источнике. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика. Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

Minval.az