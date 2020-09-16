Мужчинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение испытания и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в это время, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.

Женщинам-добровольцам, испытывающим вакцину от коронавируса, не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — говорится в документе.

Забеременевшие участницы испытаний будут немедленно отстранены от вакцинации и взяты под наблюдение.

«Участникам мужского пола рекомендуется избегать зачатия ребенка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в период проведения исследования и в течение трех месяцев после приема последней дозы исследуемого препарата», — говорится в документе.

Кроме того, в течение всего исследования рекомендуется ограничить курение до 10 сигарет в день, следует из протокола.

Minval.az