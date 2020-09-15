12 белорусских компаний, в том числе из IT-сферы, перенесут свою деятельность в Латвию, сообщает «Медуза» со ссылкой на латвийское министерство экономики.

Компании, названия которых не раскрываются, намерены перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном топ-менеджеров и ведущих специалистов.

В министерстве экономики отметили, что провели консультации со 116 белорусскими компаниями о переносе их деятельности в Латвию.

Об эвакуации сотрудников из Беларуси ранее объявила IT-компания PandaDoc бизнесмена Микиты Микадо, живущего в США. Это произошло после того, как в Беларуси арестовали четверых руководителей компании. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств — его возбудили после того, как Микита Микадо поддержал белорусскую оппозицию.

В белорусской компании Wargaming, выпускающей игру World of Tanks, заявили, что не собираются покидать Беларусь. Но, как сообщил основатель и гендиректор Wargaming Виктор Кислый, в компании есть группа разработчиков, которые могут решить переехать. «Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем», — сказал Кислый.

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