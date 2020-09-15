МИД направил властям Туркмении ноту в связи с закрытием классов с обучением на русском языке в одной из школ Ашхабада.

Как говорится в документе, накануне нового учебного года в Ашхабаде в школах закрыли несколько классов с обучением на русском языке под предлогом необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы при эпидемии коронавируса.

Ранее за разъяснениями к туркменистанской стороне обратилось посольство России в Ашхабаде.

«До настоящего времени ответ не получен. В этой связи МИД России направил ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В МИД РФ обратили внимание, что договор предусматривает «поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Minval.az