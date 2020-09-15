Политик Алексей Навальный опубликовал первый пост в инстаграме после отравления, а также опубликовал фотографию из берлинской клиники «Шарите».

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», — написал он.

Minval.az