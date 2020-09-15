Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в совместных тактических учениях «Славянское братство-2020».

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон «Брестский» для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020″. От вооруженных сил Беларуси в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отмечается, что всего в практических действиях будут задействованы до 1,5 тысячи военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину.