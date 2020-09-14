Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало раскрыл способ лишить милицию страны зарплаты. Об этом он рассказал в интервью журналу Le Figaro.

В частности, Цепкало заявил, что поддерживает покупку иностранной валюты и неуплату налогов ради ослабления экономики. «Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции», — пояснил он. Политик добавил, что милиционеров в стране больше, чем преподавателей в университетах.

Цепкало признал, что в этом случае Белоруссию ждет экономический спад. Однако в качестве примера он привел события 1980-х годов в Польше. Тогда рабочие устраивали забастовки, чтобы поддержать создание независимых профсоюзов. По словам белорусского политика, после этих событий Польша восстановилась и стала одной из самых развитых европейских стран.

Minval.az