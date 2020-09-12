Более «сильный» «Новичок», которым, как утверждают в ФРГ, якобы отравили Алексея Навального, не принадлежит к бинарным отравляющим веществам.

Об этом РИА Новости заявил российский учёный Леонид Ринк, принимавший непосредственное участие в разработке боевого вещества.

Накануне еженедельник Spiegel, ссылаясь на главу немецкой Федеральной разведывательной службы Бруно Каля, сообщил, что в ситуации с блогером якобы была использована более «сильная» версия вещества «Новичок».

«Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твёрдое. Это, конечно, был не «Новичок». Это вещество другого класса — то, о чём они пишут», — пояснил собеседник агентства.

Ринк подчеркнул, что упомянутое в публикации вещество не относится к группе «Новичок» и никогда не было бинарным оружием.

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