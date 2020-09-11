Соединенные Штаты не видят, что президент Беларуси Александр Лукашенко обладает легитимностью, и настаивают на проведении новых выборов главы государства. Об этом сказал первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидеров.

«И они (граждане Беларуси) были лишены такой возможности 9 августа», — цитирует ТАСС дипломата.

Minval.az