В Алтайском крае завели уголовное дело на жительницу села, истязавшую и поедавшую собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дело по статье «Жестокое обращение с животными» возбудили в отношении жительницы Зеленая Дубрава Рубцовского района 1966 года рождения. Женщина в июне этого года забила двух щенков, чтобы съесть их.

Отмечается, что жительница Алтайского края не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан и имеет официальные источники дохода.

Minval.az