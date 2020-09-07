Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что современный мир устал от «брутальной мужской политики» и наступает «эра мягкой силы», в которой особую роль будут играть женщины-руководители. Такое мнение она высказала в понедельник на суперфинале конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

«Я точно уверена в том, что мир уже устал от брутальной мужской политики, я верю, что сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, дипломатии», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия — страна возможностей» запускают образовательную программу «Женщина-лидер», которая стартует 21 сентября. «Давайте, девушки, участвуйте, дерзайте, продвигайте женскую повестку как в России, так и в мире, это позволит вам в максимальной степени себя реализовать», — подчеркнула Матвиенко.

Она также посоветовала женщинам, которые становятся руководителями, сохранять женственность. «Что касается стиля, не надо ни под кого подстраиваться, надо всегда оставаться самим собой, рассчитывать на собственные силы. Некоторые женщины, перенимая мужской стиль, начинают терять женственность, начинают одеваться по-мужски. Мне кажется, они теряют себя», — сказала Матвиенко. «Не надо. Давайте оставаться женщинами, давайте быть красивыми, давайте быть нежными, сострадательными. Не надо этого стесняться», — продолжила спикер Совфеда, которая за долгие годы своей политической карьеры занимала много высоких должностей.

По ее мнению, стиль лидера всегда должен быть один — ставить перед собой высокие цели и добиваться результата, а для этого нужно постоянно работать над собой и учиться. «Я всю жизнь учусь, мне так нравится. Я с удовольствием это делаю. Нельзя застаиваться. Нельзя стоять на одном месте. Надо все время двигаться вперед», — посоветовала сенатор участником конкурса.

Отвечая на вопросы участников мероприятия, Матвиенко высказала мнение, что делить хороших руководителей по гендерному признаку неправильно. «Хороший руководитель — это человек, который прошел хорошую школу, который имеет лидерские качества, который по своему уровню профессионализма в той или иной сфере может считать себя лидером, а главное, чтобы его коллеги так считали. Когда есть ум, талант, желание добиться поставленных целей, эта разница стирается», — констатировала председатель верхней палаты парламента.

Minval.az