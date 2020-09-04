Правительство России ввело персональные санкции против ряда украинских граждан, в том числе в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ограничительные экономические меры также введены против ещё 40 лиц, включая члена политсовета украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука, экс-представителя Порошенко в Верховной раде Ирину Луценко и народного депутата из фракции «Батькивщина» Валентина Наливайченко.

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