Разработка боевых отравляющих веществ группы «Новичок» проводилась в конце 70-х годов для советской армии после того, как аналогичное химическое оружие появилось на вооружении США. Об этом в пятницу, 4 сентября, в интервью «Ленте.ру» рассказал один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк.

«Требовалось произвести фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Этим занимался и я в том числе. Разработка «Новичка» велась более десяти лет. В результате было получено то, что и требовалось заказчику, — но озвучивать эти требования не могу», — рассказал Ринк.

Он также отметил, что в разное время «Новичок» носил разные названия, придуманные военными: вначале «Нуклон», потом «Лошадь». А название «Новичок» было придумано «одним полковником» в конце 80-х годов.

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