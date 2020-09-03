Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Анна Акопян прошла недельный курс боевой подготовки в одной из воинских частей «НКР». В течение недели, с 25 до 31 августа, Акопян и еще 15 жительниц Карабаха приобретали военные навыки. Они ночевали в войсковой части, осваивали разные виды оружия. Семидневный курс боевой подготовки для женщин прошел в рамках кампании Акопян — «Женщины во имя мира».

Обратите внимание на название организации — «Женщины во имя мира», а в руках — автомат. Это и является истинным показателем армянского лицемерия.

Ни для кого не секрет, что авантюрная и неумелая деятельность Пашиняна, пришедшего в политику с улицы, поставила Армению в безвыходное положение. Пашинян с целью изменения направленного в его сторону общественного мнения, даже не колеблясь, отправил свою жену в Карабах с автоматом в руках. Если вы помните, еще два года назад Анна Акопян вместе с известными женщинами Армении и России выступила на пограничной с соседями линии с антимилитаристическим призывом. Акопян, приезжавшая в Карабах с букетом цветов в руках, в этот раз сменила цветы на автомат Калашникова, а свою одежду — на военную форму. Возможно, этот миротворец, открывший когда – то огонь по мирному азербайджанскому селу с противоположного окопа, целилась в Захру, играющую во дворе своего дома.

Отправляя своего сына Ашота на военную службу, Никол Пашинян и Анна Акопян отметили, что не хотят, чтобы их сын погиб в Карабахе. Тогда почему официальный Ереван позволяет, чтобы дети других армянских матерей держали азербайджанские земли оккупированными и становились жертвами этого злого умысла? Получается, что Никол Пашинян и Анна Акопян не могут вырваться из плена своего болезненного мышления, такого как, желание захватить чужие земли. Смерть армянских солдат в Карабахе бессмысленна потому, что эти территории не имеют отношения ни к Армении, ни к армянам.

Мать, не желающая войны, не станет отправлять сына на смерть на чужой земле. Напрашивается вывод, что сделанное некогда Анной Акопян заявление — «Тысячи армянских солдат погибли в Нагорном Карабахе ни за что» — было направлено на то, чтобы обмануть мировое сообщество и население страны. В этот раз она сама отправилась на линию фронта с автоматом в руках. Вместо того чтобы отправляться в Карабах с автоматом в руках, Анне Акопян следовало понять: осуществление мечты общественности и официальных лиц Армении, говорящих о мире, возможно после выведения армянских солдат с азербайджанских земель. И, наконец; «Нет альтернативы миру», — говорит Акопян. И распространяет фотоснимки с автоматом в руках. Это называется лицемерием. А возможно – цинизмом.

Сабухи Мамедли

Minval.az