В японском Университете искусств Киото разработали новый вид медицинской маски. Она позволяет людям принимать пищу и общаться, при этом не опасаясь распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается, дизайнеры задались целью сделать маску, которую можно не закреплять на лице, а держать в руке, как веер. Новая маска представляет собой защитный слой, который натянут на каркас и прикреплен к бумажной ручке. ее можно держать в одной руке и прикрывать ею нос и рос во время разговора или приема пищи.

По словам автора проекта Масако Сасаки, она хотела разработать способ уменьшить повседневные неудобства и ввести в стране новый базовый этикет.

Уже 20 человек протестировали маску. Они признались, что маска более удобная, чем это может показаться на первый взгляд. Маска на ручке дает ощущение защищенности, а это главное, указали добровольцы.

«Новая маска — шаг на пути к возвращению японцев к нормальной жизни», — подчеркнул доцент

Киотского университета Такаюки Миядзава, который принимал участие в разработке этого приспособления.

Minval.az