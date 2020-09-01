Во вторник во время поездки в город Барановичи президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его оппоненты могут учинить резню в случае прихода к власти.

«Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, с 9 августа после выборов президента страны, в которых в шестой раз одержал победу действующий президент Александр Лукашенко, продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования.

По мнению митингующих, победа принадлежит Светлане Тихановской, а итоги выборов сфальсифицированы. Протестующие требуют проведения повторных выборов.

Minval.az