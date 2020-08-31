Во время заседания в Пресненском суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова прокурор зачитал старые показания артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что на Ефремова ранее было также заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Прокурор привел отрывок из старого допроса, где актер утверждает, что дело было заведено в 2013 году. По его словам, уголовное производство было прекращено в связи с амнистией.

В настоящее время артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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