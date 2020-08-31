Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможном введении в Беларусь резерва силовиков. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Тихановской.

По словам оппозиционерки, введение российских силовиков имело бы тяжелые последствия для отношений Беларуси и России. Она отметила, что жители Беларуси выходят на мирные протесты против режима, который пытается украсть результаты выборов и узурпировать власть.

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси», – сказала Тихановская.

Minval.az