В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что примут «адекватные меры» в ответ на санкции стран Балтии, а в Генштабе ВС Беларуси порекомендовали «не шутить» с армией страны.

Так, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что в МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон.

«Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование», — приводит «Корреспондент» его слова.

Глаз отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история Беларуси это подтверждает.

«Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает», — добавил он.

Тем временем, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что белорусская армия не допустит провокаций против страны.

«Прапорщики, сержанты, солдаты, старшины — они все преданны своей Родине. Однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению по защите Беларуси. Поэтому я не рекомендовал бы кому-то шутить сегодня с нашей армией, потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим», — сказал Павел Муравейко.

Minval.az