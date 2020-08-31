Правительство Германии выразило поддержку участникам протестов в Беларуси. Берлин «однозначно принимает сторону людей в Беларуси, стремящихся к свободе, демократии и политическим изменениям», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передает DW.

Он назвал «действительно впечатляющим» «мужество многих тысяч людей», которые «и спустя три недели после выборов президента не дают запугать себя непрекращающимися репрессиями» со стороны Александра Лукашенко и «его спецподразделений». Лукашенко пора «признать истинное положение вещей», продолжил Зайберт. Он отметил, что Беларусь нуждается в открытом диалоге с участием руководства страны, сил оппозиции и всего белорусского общества, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова играть роль посредника в таком диалоге.

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