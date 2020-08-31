Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что готов к встрече со своим азербайджанским коллегой для обсуждения армяно-азербайджанского урегулирования.

«Конечно, мы готовы встретиться, и конечно мы готовы продолжить эту работу. И здесь опять-таки хочу еще раз подчеркнуть, что важность нашей работы заключается в необходимости поиска компромиссов, обеспечения безопасности, отказа от применения силы и максималистских подходов», — заявил он в интервью «Интерфаксу».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что возможность прямой встречи между главами МИД Армении и Азербайджана прорабатывается по линии Минской группы ОБСЕ.

По словам Мнацаканяна, «очень важным направлением работы остается усиление режима прекращения огня и внедрение международных постоянных контрольных механизмов». «Мы остаемся приверженными продолжению всего спектра работ и, естественно, я со своей стороны готов продолжить эту работу», — подчеркнул глава армянского МИД.

Он также отметил, что для Еревана «вопрос статуса Нагорного Карабаха является абсолютно приоритетным».

Minval.az