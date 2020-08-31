Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что от своего российского коллеги Сергея Шойгу «максимально подробно» узнал о его предстоящей встрече в Баку.

«Что касается перебросок, то на самом деле они происходили в рамках 102-й российской базы. В любом случае, Российская Федерация сейчас не перебрасывает грузы военного назначения для Республики Армения, мы делаем это самостоятельно», — утверждает Тоноян.

Визит Сергея Шойгу в Баку накануне, 25 августа, напомним, проходил на фоне напряженности в отношениях Баку и Москвой в связи с сообщениями об обеспечение Армении вооружением. Шойгу в Баку заявил, что действия Москвы не направлены против Азербайджана.

Глава военного ведомства отметил, что Россия ведёт на своей 102-й базе в Армении «строительство социальных объектов»: «С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот».

Объяснения российской стороны не удовлетворили официальный Баку, заявил в минувшую субботу помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Нас не устроил ответ, что в самолетах якобы перевозят стройматериалы. Стройматериалы можно транспортировать и другими путями»,- отметил Гаджиев.

По его словам, обеспечение Армении вооружением в последнее время вызвало серьезную обеспокоенность азербайджанской общественности и государства.

Minval.az